Полузащитник Ежов вернулся в общую группу «Крыльев Советов»

В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос «СЭ» о восстановлении полузащитника Романа Ежова и вратаря Ивана Ломаева.

«Роман Ежов тренируется в общей группе. Поможет ли он команде в матче против «Спартака»? Это решает тренер. Иван Ломаев продолжает восстановление от травмы. Он проходит лечение за рубежом. Пока неизвестно, когда он вернется в Россию», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ежов в этом сезоне провел за «Крылья» 4 матча, забил 1 гол и отдал 3 ассиста. Ломаев провел 7 матчей и пропустил 10 голов.