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Сегодня, 13:03

Попов считает, что у «Оренбурга» нет шансов набрать очки в матче с «Зенитом»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов сомневается, что «Оренбург» отберет очки у «Зенита» в матче 9-го тура РПЛ.

«Оренбург» — «коллега» «Зенита» по титульному спонсору. Конечно, они могут рассчитывать на очки, но лишь теоретически. Практически шансов на пополнение очкового баланса ноль», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

Матч между «Оренбургом» и «Зенитом» пройдет 30 сентября и начнется в 12.00 по московскому времени.

«Зенит» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 17 очков. «Оренбург» с 8 очками расположился на 9-й позиции.

 

Источник: https://betonmobile.ru/aleksey-popov-u-orenburga-net-shansov-nabrat-ochki-v-matche-s-zenitom
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
Алексей Попов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

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