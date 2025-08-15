Полузащитник «Спартака» Барко: «Цель одна — титулы вместе с командой»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко назвал позитивным период, который он провел в московской команде. Также он заявил, что настроен завоевывать трофеи вместе с красно-белыми.

Аргентинец присоединился к «Спартаку» летом 2024 года, подписав контракт на три года.

«Позади уже год, с тех пор как я стал игроком «Спартака». Оцениваю это время для себя как позитивное. И ценю каждый момент, который провожу в команде. Каждую тренировку, каждый матч. 15 голов и 9 результативных передач в 41 матче. Доволен ли я такой статистикой? Меня не сильно волнуют эти цифры. И не хочу выделять какой-то конкретный гол или ассист. Цель в любом случае одна — титулы вместе с командой», — приводит пресс-служба «Спартака» слова Барко.

Ранее полузащитник выступал за «Ривер Плейт», «Атланту Юнайтед» и «Индепендьенте».