15 августа, 15:22

«Спартак» вновь улучшил предложение «Локомотиву» по Самошникову

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Илья Самошников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», 15 августа «Спартак» направил «Локомотиву» улучшенное предложение по трансферу защитника Ильи Самошникова. Ожидается, что железнодорожники примут его.

13 августа Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что «Спартак» предложил «Локомотиву» 350 миллионов рублей за 27-летнего футболиста.

Журналист Иван Карпов также отмечал, что Самошников близок к подписанию контракта со «Спартаком» до 2028 года и с зарплатой 1,4 миллиона евро в год.

Илья Самошников
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Valery I

    в моей стране строили самолеты, а не воровали газ

    16.08.2025

  • Борис Игоревич

    Ну, ляма полтора ему цена. Спам переплатит всилу своей лоховской натуры, да и зп положит вдвое.. Впрочем, для мясных, покупающих игроков стоимостью в 5-6 за пятнашку и дороже - это мелочь. Даже удачный трансфер, по их то лоховским меркам.. Вот Самошникову только зачем в эту грязь лезть? Сгинет в хлеву, как и многие до него..

    16.08.2025

  • Борис Игоревич

    Тупорылому хове бесполезно что-то обьяснять. он снктант уплротый, типа иясных. также как и онхи изможден умственно бесконечными геудачами своего ржаного паровоза, везде ищет заговоры и тп.. казалось бы, после победы Краснодара, сектанхтам бы успокоиться.. но куда там! мозга то нет! прожолжвют выть про Газпром и тп. кучка кб недоумков и примкнувший к ним дурачок паровозник.. :smile:

    16.08.2025

  • hovawart645

    Я же говорю, что вы, сектанты св.Дюкова, все диспуты в итоге доводите либо до экскрементов, либо противоестественного совокупления! И понятно почему - аргументов нет, а это две темы, где вы эксперты!

    16.08.2025

  • Игорь Малышев

    Шоколадную медаль ты увидишь в зеркале, если снимешь трусы и наклонишься. Носи и радуйся.

    16.08.2025

  • Игорь Малышев

    Твоей страны.

    16.08.2025

  • DemolisherAjax

    Менять клуб идущий на первом месте,на клуб идущий на 11-ом ? :) Слабо верится.

    15.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Ты бы завязывал с мухоморами))

    15.08.2025

  • hovawart645

    Шоколодные медальки)

    15.08.2025

  • hovawart645

    При чём тут Дзюба? У нас прекрасные болельщики, ходят семьями, на трибунах тепло и по-доброму всё. Может кони типа нас?

    15.08.2025

  • Valery I

    Локомотив это не про медали это про движуху

    15.08.2025

  • Valery I

    картонки, картонки

    15.08.2025

  • Valery I

    лучший клуб чего???

    15.08.2025

  • Valery I

    Локомотив??? эээ, семейный клуб??? типа ЦСКА что скажет Дзюба однако

    15.08.2025

  • Jean4

    Тут вопрос в другом, сильнее ли Самошников тамошних Денисовых и Хлусевичей. Если да, то какие могут быть вопросы по попытке его купить? Держа в уме, что крайний защитник это в Спартаке позиция паспортиста.

    15.08.2025

  • Jean4

    Хорошая выборка из двух человек. =)

    15.08.2025

  • hovawart645

    Он игрок старта! Травма была.

    15.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да придёт спаситель!

    15.08.2025

  • hovawart645

    Да и я уж говорил, что да, я болен - чертей не вижу!

    15.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Если Самошников - это усиление, то извините... Ах, да, извините - Заболотный это же тоже уровень Спартака... Пропал дом с такими поленьями...:face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth:

    15.08.2025

  • igor1972

    Печально ежели так. На мой взгляд Самошников лучший крайний защитник в Локомотиве. Тем более в возрасте расцвета.. нафига продавать.

    15.08.2025

  • Игорь Малышев

    Напомни, я уже говорил тебе, что ты больной?)))

    15.08.2025

  • DaviT MosKv

    в атакующем футболе, на позиции атакующего крайнего защитника сильнее.

    15.08.2025

  • DaviT MosKv

    а вы его спросите, какая у него зарплата в Локомотиве, и сравните с той, которую предлагают. парню 27 лет. может это последняя возможность жирный контракт получить в карьере футболиста.

    15.08.2025

  • Кабанчик

    осуждаю такие мероприятия, я за традиционные ценности

    15.08.2025

  • hovawart645

    Не смеши. Ваши титулы при вашем Дюкове - туфта! Сами рисуете. В нарушение регламента УЕФА.

    15.08.2025

  • Игорь Малышев

    Глушенков пошёл за титулами в лучший клуб последних лет. В Спартаке это никому не грозит.

    15.08.2025

  • bizakeldyrin

    не отдадим... но сие не в наших силах

    15.08.2025

  • Арутюн Карапетович

    А зачем? Это же как Хлус, плюс/минус. Нужно своих растить, хороших, а не обычных.

    15.08.2025

  • laspk

    Болото не там, а понятно где :grin:

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Нет. У меня на бородатые анекдоты память пока еще хорошая.

    15.08.2025

  • ФОКСИ

    Только перепутал оптимистов с пессимистами....

    15.08.2025

  • hovawart645

    Немцы были меньше 1.5 сезонов.

    15.08.2025

  • Фирсыч

    Первоначально из книги.

    15.08.2025

  • dinela

    Чего три?В смысле на троих?

    15.08.2025

  • hovawart645

    Какие три? Палыч - это разборки барыг: бабыОли и прочих.

    15.08.2025

  • hovawart645

    Бывали, но в разы меньше. А сейчас и тех нет.

    15.08.2025

  • hovawart645

    Не, он к нам хотел сильно, лишний сезон в Казани отпахал, что бы к нам бесплатно перейти.

    15.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Милый, скажи честно, а ты сам по пятницам куришь эту странную трубку, которую курит Голубенький Лев?!

    15.08.2025

  • Jean4

    Ишь ты, всего-то 350 мульёнов! =)

    15.08.2025

  • Кабанчик

    Ещё нужен центр защитник и нападающий, Заболотный, Ливай Гарсия и Угальде не тянут

    15.08.2025

  • AnTaras

    Доминировать? спартак? Смешно. Это к Романцевской эпохе:grinning:

    15.08.2025

  • dinela

    Самошников это кто?Мальдини?)))Может Роберто Карлос?Тут Матыцину со Ждановым сначала надо хорошего пендаля дать,а потом составом заниматься!

    15.08.2025

  • Rais Zh

    "Кому и кобыла невеста" (из к/ф)

    15.08.2025

  • Rais Zh

    Да предложите 200млн на флажке или 150 в зимнюю паузу. Парень маринуется на скамейке, в кубке и чемпионате заменялся на поле, когда диктовал счет и смена тактики (45+23 мин). Ясно же локо набивают цену на залежавшийся товар.

    15.08.2025

  • Славомудр Приморский

    Лимит на носу. Заморская протухнет. Вот и приходится срочно покупать баклажанную за три. Чтобы завтра не платить за неё уже пять.

    15.08.2025

  • Ganimed

    А где заморская икра, где эти Кокы все?! :fearful:Самошников-это баклажанная,мы ею уже нарубались:sunglasses:

    15.08.2025

  • инок

    Да купите Спартак уже наконец-то этого Самошникова. Локо не обеднеет..)

    15.08.2025

  • SlavaLes

    Жалко футболиста. Из-за агентских игр и менеджмента клубов портит себе спортивную карьеру. В Спартаке не развивается ни один российский футболист. Спросите Глушенкова, Зиньковского. Спасибо иным клубам, где они смогли показать, что на самом деле и они топовые футболисты..

    15.08.2025

  • Millwall82

    ну новый лимит, зачем его продавать за 5 (3,5 млн которые дают мясные это копейки вообще, при его стоимости в 8), когда можно стрясти все 12-15 (осуждаю, но новая данность).

    15.08.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Такая корова нужна самому) парень с мозгами, такое редко встречается на поле

    15.08.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Бро, там такое болото, зачем тебе это?

    15.08.2025

  • dinela

    Да,по-семейному Шпалыч под зад коленом получил,по-семейному немцы три года издевались!Насмешил!)))

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Пессимисты говорили: "Хуже, чем при Федуне и Черве, уже не будет". Оптимисты им возражали: "Будет, будет..." Поаплодируем оптимистам!

    15.08.2025

  • Кабанчик

    ох, а Локо скандалов не бывало

    15.08.2025

  • Кабанчик

    если усилит - добро пожаловать!

    15.08.2025

  • Adminni

    Спартаку нужны топовые игроки если они хотят доминировать, а Самошников сомнительное усиление

    15.08.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Возможно с детства за свинарню болел.

    15.08.2025

  • hovawart645

    Смысла никакого нет. Лишь если только за бабло, как Глуш. Из нормального семейного клуба в вечные скандалы.

    15.08.2025

  • Эрик Стейн

    Спартак только сейчас из отпуска вышел что-ли?Проблемные позиции известно давно, а они только сейчас думают взять кого-то)))

    15.08.2025

  • hovawart645

    Лучше. Дурак будет, если уйдет.

    15.08.2025

  • Кабанчик

    А Сммошников точно лучше Денисова?

    15.08.2025

    • Колосков назвал ЦСКА фаворитом в матче с «Динамо»

    Полузащитник «Спартака» Барко: «Цель одна — титулы вместе с командой»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

