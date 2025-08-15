«Спартак» вновь улучшил предложение «Локомотиву» по Самошникову
Как стало известно «СЭ», 15 августа «Спартак» направил «Локомотиву» улучшенное предложение по трансферу защитника Ильи Самошникова. Ожидается, что железнодорожники примут его.
13 августа Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что «Спартак» предложил «Локомотиву» 350 миллионов рублей за 27-летнего футболиста.
Журналист Иван Карпов также отмечал, что Самошников близок к подписанию контракта со «Спартаком» до 2028 года и с зарплатой 1,4 миллиона евро в год.
Новости