Бакаев подтвердил, что мог вернуться в «Спартак» в рамках сделки по Соболеву

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал, что летом 2024 года действительно мог вернуться в «Спартак», став частью сделки по переходу форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Была такая возможность. В «Спартаке» сменилось руководство, и возвращение показалось реальным. Почему не срослось? Фон от перехода в «Зенит», год без игровой практики... Но точно не знаю», — цитирует футболиста Sport24.

Бакаев — воспитанник «Спартака». Летом 2022 года он присоединился к «Зениту». За питерскую команду полузащитник провел 34 матча во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами. В 2023-2024 годах Бакаев на правах аренды играл за «Аль-Вахду» из ОАЭ, а в сезоне-2024/25 был в аренде в «Химках».

В июле этого года «Зенит» объявил об уходе футболиста в связи с истечением срока контракта, после чего Бакаев заключил двухлетнее соглашение с «Локомотивом».