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11 октября, 10:26

Полузащитник «Динамо» Норманн пропустит около месяца из-за травмы плеча

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матиас Норманн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн может пропустить около месяца из-за травмы плеча, полученной в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

26-летний норвежец был заменен в перерыве встречи.

«Матиас Норманн, к сожалению, получил вывих левого плеча в первом тайме игры с ЦСКА. Срок восстановления в подобных случаях составляет до одного месяца», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы бело-голубых.

Норманн перешел в «Динамо» в сентябре этого года из «Ростова» на правах аренды с правом выкупа. Полузащитник принял участие в 6 матчах московской команды и не отличился результативными действиями.

Источник: https://tass.ru/sport/16013839
Матиас Норманн
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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 - : -
15.10 14:00
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