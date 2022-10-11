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11 октября, 09:59

Ари: «Россия — лучшая страна в мире»

Экс-игрок «Спартака» Ари назвал Россию лучшей страной в мире
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Ари.
Фото «СЭ»

Экс-игрок «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари заявил, что считает Россию лучшей страной в мире и рассказал об отношении к Москве.

— Москва — лучший город мира?

— Абсолютно! Россия — лучшая страна мира, как и столица — лучшая. В этой стране ведется работа 24/7, очень красиво, не вижу никаких минусов. Очень большой город, много красивейших девушек, много ночных клубов — вообще другая жизнь! А в Краснодаре все спокойно.

Отметим, у Ари есть бразильское и российское гражданство. Он сыграл два матча за сборную России. Сейчас он выступает за «Атлетико Сеаренсе».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ari-rossiya-luchshaya-strana-v-mire-v-moskve-mnogo-krasivejshih-devushek-i-nochny-h-klubov/
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
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16.10 20:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Локомотив

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