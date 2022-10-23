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Сегодня, 11:29

Норманн считает, что «Динамо» по силам побороться за место в тройке в РПЛ

Руслан Минаев
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Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Мне понравился матч, парни молодцы. На мой взгляд, команда здорово играла. Рад, что мы победили. Сможет ли «Динамо» попасть в топ-3 РПЛ? Посмотрим. Если мы продолжим так играть, то по итогу сезона обязательно окажемся в тройке. Что касается моего возвращения, то это будет уже скоро. Жду момента, когда смогу помочь команде на поле», — цитирует Норманна «РБ Спорт».

«Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 12 очками идет 14-м.

Норманн получил травму плеча в конце первого тайма матча 12-го тура РПЛ с ЦСКА. В текущем сезоне хавбек провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах и пока не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matias-normann-dinamo-obyazatel-no-okazhetsya-v-trojke-rpl-esli-prodolzhit-tak-igrat/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Матиас Норманн
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
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 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
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22.10 19:00
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 - : -
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