Лаксальт назвал Яшина легендой мирового футбола

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о легендарном вратаре бело-голубых Льве Яшине.

Матч против «Локомотива» (3:1) в 14-м туре РПЛ динамовцы провели в форме черного цвета в честь 93-летия со дня рождения голкипера.

«Когда узнал, что мы будем играть в форме другого цвета, спросил, почему, мне рассказали. Это великолепно. Этот цвет дал хороший результат нам, болельщикам «Динамо», это останется в памяти. Яшин — легенда всего футбола, не только «Динамо», — цитирует Лаксальта ТАСС.

Яшин за свою карьеру выигрывал золотую и серебряную медаль чемпионата Европы, становился олимпийским чемпионом Мельбурна-1956.

В составе «Динамо» вратарь 5 раз выигрывал чемпионат СССР, а в 1963 году стал обладателем «Золотого мяча».