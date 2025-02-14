Полузащитник «Динамо» Гагнидзе переходит в «Крылья Советов»

Как стало известно «СЭ», «Динамо» и «Крылья Советов» договорились об аренде в самарский клуб до конца сезона полузащитника Луки Гагнидзе. Соглашение не предусматривает опции выкупа.

В 21-летнем полузащитнике молодежной сборной Грузии заинтересован главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин. При этом переход освободит в «Динамо» легионерский слот для новичка Хуана Касереса из «Лануса».

Гагнидзе перешел в «Динамо» в июле 2021 года из «Динамо» (Тбилиси). В этом сезоне он провел 11 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил три гола и сделал одну голевую передачу.