«Динамо» ждет Касереса на третьем сборе

Как стало известно «СЭ», Хуан Касерес из аргентинского «Лануса» должен присоединиться к «Динамо» уже на третьем сборе, который начнется 18 февраля в ОАЭ.

Сообщение аргентинского журналиста Уриэля Лугта о приезде 24-летнего правого защитника сборной Парагвая в среду, 12 февраля, не соответствует действительности. Стороны прорабатывают последние детали соглашения, только после этого футболист прилетит в Россию на медосмотр и подписание контракта, так что до конца второго сбора он присоединиться к команде не успеет.

Всего на счету парагвайца 68 матчей за «Ланус», в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.