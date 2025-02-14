Юран: «Зенит» сделает все, чтобы выиграть чемпионат в год 100-летия»

Российский тренер Сергей Юран оценил шансы «Зенита» на чемпионство в год своего 100-летия.

«Думаю, у «Зенита» есть очень хорошие шансы выиграть чемпионат в год своего 100-летия. Это значимая дата для клуба, и понятно, что они будут делать все, чтобы завоевать титул в этом сезоне. Команда будет мотивирована так, как никогда», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Питерцы уступают лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.

«Зенит» становился чемпионом России в последние шесть сезонов.