Лорран прилетит в Турцию на сборы ЦСКА не раньше воскресенья

Отец полузащитника «Фламенго» Лоррана Итеферсон де Соуза ответил на вопрос «СЭ» о том, когда футболист присоединится к ЦСКА на сборах в Турции.

«Лорран прилетит на сборы ЦСКА в Турцию не раньше воскресенья», — сказал де Соуза «СЭ».

18-летний Лорран в этом сезоне принял участие в 4 матчах «Фламенго». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.