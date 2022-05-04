Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в интервью тележурналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, почему стал играть на более оборонительной позиции.

«Это еще было при Гончаренко. Нет такого, чтобы мне говорили: «Будь как Марио Фернандес». Наверное, я более атакующий защитник.

Считаю, что прибавил в игре в защите, понимаю больше нюансов. Зато в атаке я выгляжу, наверное, чуть лучше. Меня не смущает игра на левом краю обороне.

Я всегда говорил, что я — игрок центра поля. Ты ведешь игру команды, постоянно с мячом», — сказал Обляков в эфире канала «Россия 24».