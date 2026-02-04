Полузащитник ЦСКА Алвес: «В России ты даже немного улыбнешься, а на тебя сразу так грозно смотрят...»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес в интервью «СЭ» высказался о россиянах.

— В интервью бразильским СМИ ты говорил, что люди в России жесткие. Почему?

— Например, в магазинах или торговых центрах. Бразильцы отличаются тем, что быстро завязывают дружеские отношения. Даже с незнакомцами мы прикалываемся, шутим, как будто знаем друг друга много лет. В России ты даже немного улыбнешься, а на тебя сразу так грозно смотрят... Русские более закрытые и серьезные люди.

— А ты еще и не знаешь языка.

— Есть забавная история на эту тему. Когда я только приехал сюда, Алеррандро говорил, что немного понимает по-русски. И вот мы делаем какое-то упражнение, которое я не совсем понял, тренер по физической подготовке начал объяснять мне, что к чему. А я попросил Алеррандро сказать ему, что не могу выполнить такое упражнение с весом в 20 килограммов. Думал, тот обратится по-английски или даже по-русски, а он стал что-то показывать жестами, говорил еще хуже, чем я. Это было смешно.

Алвес в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.