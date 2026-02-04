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4 февраля, 09:50

Полузащитник ЦСКА Алвес: «В России ты даже немного улыбнешься, а на тебя сразу так грозно смотрят...»

Микеле Антонов
Корреспондент
Матеус Алвес и Фабио Челестини.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес в интервью «СЭ» высказался о россиянах.

— В интервью бразильским СМИ ты говорил, что люди в России жесткие. Почему?

— Например, в магазинах или торговых центрах. Бразильцы отличаются тем, что быстро завязывают дружеские отношения. Даже с незнакомцами мы прикалываемся, шутим, как будто знаем друг друга много лет. В России ты даже немного улыбнешься, а на тебя сразу так грозно смотрят... Русские более закрытые и серьезные люди.

— А ты еще и не знаешь языка.

— Есть забавная история на эту тему. Когда я только приехал сюда, Алеррандро говорил, что немного понимает по-русски. И вот мы делаем какое-то упражнение, которое я не совсем понял, тренер по физической подготовке начал объяснять мне, что к чему. А я попросил Алеррандро сказать ему, что не могу выполнить такое упражнение с весом в 20 килограммов. Думал, тот обратится по-английски или даже по-русски, а он стал что-то показывать жестами, говорил еще хуже, чем я. Это было смешно.

Матеус Алвес.«Сделаю татуировку с эмблемой ЦСКА. Но сначала надо выиграть титул». Чем живет футболист ЦСКА Матеус Алвес

Алвес в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.

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ФК ЦСКА (Москва)
Матеус Алвес
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Алвес рассказал, почему выбрал ЦСКА: «Со всех сторон пошли советы»

Бразильский футболист ЦСКА Алвес заявил, что российские игроки заставили выучить мат
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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