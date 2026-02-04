Полузащитник ЦСКА Алвес: «В России ты даже немного улыбнешься, а на тебя сразу так грозно смотрят...»
Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес в интервью «СЭ» высказался о россиянах.
— В интервью бразильским СМИ ты говорил, что люди в России жесткие. Почему?
— Например, в магазинах или торговых центрах. Бразильцы отличаются тем, что быстро завязывают дружеские отношения. Даже с незнакомцами мы прикалываемся, шутим, как будто знаем друг друга много лет. В России ты даже немного улыбнешься, а на тебя сразу так грозно смотрят... Русские более закрытые и серьезные люди.
— А ты еще и не знаешь языка.
— Есть забавная история на эту тему. Когда я только приехал сюда, Алеррандро говорил, что немного понимает по-русски. И вот мы делаем какое-то упражнение, которое я не совсем понял, тренер по физической подготовке начал объяснять мне, что к чему. А я попросил Алеррандро сказать ему, что не могу выполнить такое упражнение с весом в 20 килограммов. Думал, тот обратится по-английски или даже по-русски, а он стал что-то показывать жестами, говорил еще хуже, чем я. Это было смешно.
Алвес в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0