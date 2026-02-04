Бразильский футболист ЦСКА Алвес заявил, что российские игроки заставили выучить мат

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес в интервью «СЭ» ответил на вопрос о русском языке.

— Когда ты выучишь русский?

— Как и Мойзес, стараюсь каждый день запоминать по новому слову. Но почему-то так получается, что большинство из них — ненормативная лексика, которую заставили меня выучить россияне (смеется). Я бы мог поделиться, но сейчас не совсем подходящий момент, чтобы их произносить. Базовые бытовые, а главные футбольные слова — «лево», «право» — я понимаю. Всю тренировку их слышу, поэтому запоминать легко.

Алвес в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.