Алвес рассказал, почему выбрал ЦСКА: «Со всех сторон пошли советы»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес в интервью «СЭ» рассказал о переезде в Россию.

— «Сан-Паулу» славится своими ярыми болельщиками. Они не хотели тебя отпускать, верно?

— Я их понимаю, но играть в Европе было моей мечтой детства. Понятно, что фанаты грустили, потому что я рано ушел. Ведь с того момента, как попал в основную команду, не прошло и года!

Какое-то время было зондирование со стороны европейских клубов. Они выходили на «Сан-Паулу», моих представителей, однако до конкретики не доходило. А когда в клуб обратился ЦСКА, агент позвал меня на разговор. Тогда это было очень тяжелым выбором. Я очень долго думал над предложением, но в итоге не прогадал: переезд в Москву стал лучшим решением, которое я когда-либо принимал в своей жизни.

— Руководство «Сан-Паулу» не упрашивало остаться?

— Боссы не просили, но как только стало известно об интересе ЦСКА, со всех сторон сразу пошли советы: оставайся, повзрослей. Были и те, кто говорил: возможно, второго такого предложения не будет, уезжай. Я руководствовался своей интуицией и советами семьи.

Алвес в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.