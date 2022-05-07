Мухин — о поражении «Сочи»: «У всех глаза горят, просто получаются неудачные игры»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал поражение от «Сочи» в 28-м туре Тинькофф РПЛ (0:1).

— Поражение в родных для ЦСКА стенах. Что можете сказать?

— Где-то, может быть, не хватило везения, где-то взаимопонимания, — приводит слова Мухина корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев. — Кажется, что у всех глаза горят, все хотят побеждать, просто получаются неудачные игры.

— В команде есть понимание, почему после мартовской паузы на игры в сборных все изменилось?

— Если бы было понимание, тогда бы уже все решили. Непонятно, почему.

ЦСКА остался на четвертом месте (47) очков, но красно-синих может обойти «Краснодар», который имеет матч в запасе (45 очков).

«Сочи» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка. Команда Владимира Федотова догнала идущее вторым «Динамо».