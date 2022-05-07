Федотов: «Предложение «Спартака»? Обращайтесь к тем, кто это написал»

Федотов заявил, что «Спартак» к нему не обращался

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0) отметил, что у него нет предложений от «Спартака». По его словам, подобная информация — не более чем вбросы.

«Предложение «Спартака»? Обращайтесь к тем, кто это написал. Команда на эти вбросы не отреагировала, готовились в обычном режиме.

Продление контракта с «Сочи»? Идет работа, пресс-служба обо всем сообщит», — сказал Федотов.

«Сочи» за два тура до окончания чемпионата занимает третье место в таблице РПЛ, имея столько же очков, как у «Динамо» (52).

«Спартак» под руководством Паоло Ваноли идет на девятой строчке.