Обляков: «Эджуке решил уехать, это его решение. У нас есть и другие игроки»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после завершения матча 1-го тура РПЛ против «Урала» (2:0), рассказал, как отнесся к уходу из команды нападающего Чидеры Эджуке.

«Эджуке решил уехать, это его решение. У нас есть и другие игроки.

Как мы создаем столько моментов после ухода многих игроков? Остались и другие сильные футболисты. Мы тренируемся. Федотов крут, мы пытаемся понять его установку», — заявил Обляков.

В начале июля Эджуке приостановил контракт с ЦСКА и перешел до конца сезона-2022/23 в берлинскую «Герту».