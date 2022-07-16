В «Урале» допустили подписание Магомеда Оздоева

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможный переход полузащитника Магомеда Оздоева. Ранее «СЭ» сообщил, что екатеринбургский клуб проявляет интерес к 29-летнему россиянину, который является свободным агентом.

— Говорят, вас видели вместе с Оздоевым вместе.

— Он приходил в гости к ребятам, поговорил с кем-то, у него много знакомых.

— Ранее в одном из интервью вы говорили, что хотели бы его подписать. Он вам тоже комплименты раздавал.

— Не читал это интервью, где он комплименты раздавал.

— Он говорил, что вы очень много делаете.

— Может быть.

— Возможен ли ваш союз?

— В жизни все возможно: никогда не говори никогда.

— У Магомеда была высокая заработная плата в «Зените», а вы не «Зенит».

— В «Зените» у всех высокая заработная плата, не только у Магомеда Оздоева.

Оздоев смотрел матч 1-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал» (2:0) в ложе гостей.

Предыдущим клубом российского футболиста был «Зенит», за который он выступал с февраля 2018 года. Футболист покинул клуб по окончании сезона-2021/22.