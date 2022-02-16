Обляков: «Гегемония «Зенита» прервется. ЦСКА все сделает для этого»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос о том, может ли команда бороться за чемпионство в этом году.

«Объективно, с «Зенитом» будет трудновато, — приводит слова Облякова Sport24. — Отрыв серьезный, плюс там команда с сильными исполнителями. В последних двух матчах мы смотрелись на равных, и не заслуживали поражения. Не скажу, что ЦСКА был слабее».

Полузащитник отметил, что у «Зенита» много лидеров с большим опытом.

«Рано или поздно гегемония «Зенита» прервется. ЦСКА все сделает для этого. С «Динамо» в первом круге тоже было обидное поражение. Первый тайм мы здорово сыграли, забили мяч, но упустили нити игры и полностью провалили второй тайм. Как итог — поражение. Они сейчас на ходу, играют в красивый атакующий футбол. Будем стараться догонять их», — сказал он.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин принял участие в 19 матчах за ЦСКА и отдал две результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.