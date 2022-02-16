Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход защитника Нуралы Алип в питерский клуб.

«Конечно, «Зениту» очень нужен был такой защитник. Нам много, кто нужен на усиление. Завтра посмотрим на Алипа в деле. Я же пока его еще не видел. Посмотрим, как он себя проявит за клуб», — сказал Боярский «СЭ».

Защитник сборной Казахстана и «Кайрата» Алип перешел в «Зенит» на правах аренды с правом выкупа до конца сезона-2021/22.

23-летний защитник находился на просмотре в команде из Санкт-Петербурга с 13 января. На зимних сборах он забил два мяча в играх против «Мидтьюлланда» и «Брондбю».

В четверг, 17 февраля, "Зенту" предстоит сыграть первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Бетиса". Начало - в 20:45 по московскому времени.