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Обляков: «ЦСКА — топ-клуб. Почему я должен хотеть уйти?»

Иван Обляков заявил, что не хочет уходить из ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о возможном уходе из московского клуба.

«ЦСКА — топ-клуб, — приводит слова Облякова Sport24. — Почему я должен хотеть уйти? Да и предложений таких не поступало».

Полузащитник ответил, хотел бы перейти в европейский клуб.

«Я хочу добиться результата с ЦСКА, выйти на более высокий уровень, чтобы быть уверенным, что смогу перейти в топ-чемпионат и бороться за место в составе. Тогда — возможно. Но мне здесь еще есть что доказывать. Хочется завоевать трофеи и выйти на новый игровой уровень», — сказал он.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин принял участие в 19 матчах за ЦСКА и отдал две результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-02-16-intervyu-s-poluzashchitnikom-tsska-ivanom-oblyakovym-o-zenite-goncharenko-berezutskikh-kudryashove-sbornoy-rossii-i-svadbe
Иван Обляков
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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 - : -
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