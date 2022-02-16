Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о возможном уходе из московского клуба.

«ЦСКА — топ-клуб, — приводит слова Облякова Sport24. — Почему я должен хотеть уйти? Да и предложений таких не поступало».

Полузащитник ответил, хотел бы перейти в европейский клуб.

«Я хочу добиться результата с ЦСКА, выйти на более высокий уровень, чтобы быть уверенным, что смогу перейти в топ-чемпионат и бороться за место в составе. Тогда — возможно. Но мне здесь еще есть что доказывать. Хочется завоевать трофеи и выйти на новый игровой уровень», — сказал он.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин принял участие в 19 матчах за ЦСКА и отдал две результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.