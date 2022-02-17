Медина: «Слышал о супердерби со «Спартаком». Это важнейший матч чемпионата»

Полузащитник ЦСКА Медина высказался о противостоянии со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина ответил на вопросы болельщиков московского клуба.

— Слышал ли что-то об РПЛ до перехода в ЦСКА?

— Да, я много слышал о ЦСКА.

— Три русских слова, которые ты уже запомнил.

— Спасибо, доброе утро.

— Почему выбрал именно 28-й номер?

— Потому что это был мой первый номер.

— Знаешь ли что-то о главном российском дерби?

— Да, я слышал о супердерби со «Спартаком». Это важнейший матч чемпионата.

— Как отреагировала семья на переход в ЦСКА?

— Семья была очень счастлива. Все гордятся мной.

— Какие цели ставишь в ЦСКА?

— Выиграть все оставшиеся матчи и завоевать чемпионский титул.

После 18 туров Тинькофф РПЛ армейцы набрали 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лиридующего «Зенита» на восемь баллов.

36 февраля красно-синие сыграют в гостях со «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ. Матч начнется в 19.00 по московскому времени.