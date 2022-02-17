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Сегодня, 16:30

Юрист «Спартака»: «Господину Газизову хочется всего и сразу. И гендиректором стать, и выходное пособие получить»

Юрист «Спартака» Завьялова заявила, что Газизову хочется всего и сразу
Артем Бухаев
Корреспондент
Шамиль Газизов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала корреспонденту «СЭ» новые подробности судебного дела между генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым и владельцем красно-белых Леонидом Федуном.

«Не за горами весна, — сказала Завьялова «СЭ». — «Время планов и предположений», — как сказал Толстой в «Анне Карениной». Но не все весенние планы можно понять. Остается только додумывать. Так, Шамиль Газизов, бывший гендиректор «Спартака», на весну запланировал две взаимоисключающие судебные тяжбы со «Спартаком»: подал в Октябрьский районный суд Уфы иск о восстановлении на работе в качестве гендиректора «Спартака» и подал в 6 кассационный суд общей юрисдикции кассационную жалобу на определение апелляции, которым ему было отказано в выплате выходного пособия при увольнении с должности гендиректора «Спартака» в размере 400 миллионов рублей.

То есть, господину Газизову хочется всего и сразу. И гендиректором стать, и выходное пособие при увольнении с этой должности получить. Ну что тут можно сказать? Только словами поговорок. Например, башкирской: «Голодному — хлеб, сытому — причуды». Либо русской: «Сразу на двух конях? Седалища не хватит». (Граф Калиостро. Фильм «Формула любви»).

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года суд Башкирии отказал ему в удовлетворении требований по выплатам со стороны московского клуба в полном объеме.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
Леонид Федун
Шамиль Газизов
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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