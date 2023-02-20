Полузащитник «Чертаново» Бобер подпишет двухлетний контракт с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Чертаново» Иван Бобер, сын экс-игрока «Крыльев Советов» Антона Бобра, подпишет контракт с самарским клубом на два года. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Ранее «СЭ» сообщал, что Бобер-младший в скорое время может подписать соглашение с самарцами.

В ЮФЛ-2 17-летний футболист провел 8 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.