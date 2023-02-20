Полузащитник «Чертаново» Бобер подпишет двухлетний контракт с «Крыльями Советов»
Полузащитник «Чертаново» Иван Бобер, сын экс-игрока «Крыльев Советов» Антона Бобра, подпишет контракт с самарским клубом на два года. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».
Ранее «СЭ» сообщал, что Бобер-младший в скорое время может подписать соглашение с самарцами.
В ЮФЛ-2 17-летний футболист провел 8 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.
Источник: https://t.me/karpinside/27472
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|3.03
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|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
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|4.03
|16:30
|
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|4.03
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|
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|
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Александр Соболев
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