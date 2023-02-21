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Сегодня, 01:13

«Крылья Советов» подпишут с Зуевым контракт до конца сезона

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Химок» Александр Зуев подпишет контракт с «Крыльями Советов», сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, соглашение с 26-летним хавбеком будет рассчитано до конца сезона. Ранее Зуев был на просмотре в команде на сборах в Турции.

В текущем сезоне Зуев провел 14 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kry-l-ya-sovetov-podpishut-s-zuevy-m-kontrakt-do-kontsa-sezona/
Александр Зуев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
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