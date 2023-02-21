«Крылья Советов» подпишут с Зуевым контракт до конца сезона

Полузащитник «Химок» Александр Зуев подпишет контракт с «Крыльями Советов», сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, соглашение с 26-летним хавбеком будет рассчитано до конца сезона. Ранее Зуев был на просмотре в команде на сборах в Турции.

В текущем сезоне Зуев провел 14 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.