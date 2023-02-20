Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

20 февраля, 23:44

Бериша: «Моя мечта — выиграть трофей с «Ахматом» до конца карьеры»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал о том, что хотел бы завоевать трофей в составе грозненского клуба.

«В еврокубках я уже играл, когда выступал в Албании. Моя мечта — выиграть трофей с «Ахматом» до конца карьеры. Но в одиночку, конечно, я этого сделать не смогу. Все в руках бога и каждого в команде. Клуб дал мне очень многое, поэтому я хочу отплатить ему трофеем или местом в Лиге Европы», — приводит «Чемпионат» слова футболиста.

«Ахмат» идет на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 26 очков за 17 туров.

26 февраля «Ахмат» сыграет с «Уфой» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России. Начало игры — в 14.30 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5004353-bernard-berisha-moya-mechta-vyigrat-trofej-s-ahmatom-do-konca-karery.html
Бернард Бериша
Футбол
ФК Ахмат
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роман Костомаров может стать символом русского фигурного катания
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Украинский пленный рассказал о службе британских и канадских офицеров в ВСУ
Медведев прокомментировал визит Байдена в Киев
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Российская авиация сбила украинский Су-27 в Харьковской области
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Полузащитник «Чертаново» Бобер подпишет двухлетний контракт с «Крыльями Советов»
Полузащитник «Чертаново» Топинка подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом»
Ванда Нара прокомментировала слухи о своем романе с форвардом «Спартака» Кейта Бальде
Зазулин: «Малком и Клаудиньо — очень качественные футболисты, своих таких у нас нет»
Турецкие СМИ опубликовали подробности возможного перехода Захаряна в «Галатасарай»
Бериша: «У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. Но не очень хорошо, что он выиграл четыре титула подряд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» подписало нападающего сборной Перу

Полузащитник «Чертаново» Бобер подпишет двухлетний контракт с «Крыльями Советов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости