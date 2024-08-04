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Игрок «Акрона» Джурасович: «Постараюсь стать таким же легендарным как Иванович»

Зарина Халимхонова
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Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович в комментарии для «СЭ» рассказал о своих целях в российском клубе.

«Постараюсь стать таким же легендарным в РПЛ как Бранислав Иванович. Я приехал сюда работать, делать все, чтобы каждый день становиться все лучше и лучше. Знаю, что из сильных сербских футболистов здесь играют Зделар и Гайич из ЦСКА», — сказал Джурасович «СЭ».

21-летний серб летом перешел в «Акрон» из «Спартака» (Суботица). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
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Рубин – Химки
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ЦСКА – Оренбург
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4.08 17:30
Факел – Краснодар
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4.08 20:30
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