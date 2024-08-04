ЦСКА — «Оренбург»: команды обменялись голами за минуту

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«Оренбург» и ЦСКА обменялись голами за минуту в матче 3-го тура РПЛ — 2:1.

На 30-й минуте у армейцев отличился защитник Игорь Дивеев, спустя минуту полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский забил ответный гол.