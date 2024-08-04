ЦСКА — «Оренбург»: Мусаев открыл счет в матче

Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев отметился голом в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 1:0.

Футболист забил мяч на 23-й минуте после передачи защитника ЦСКА Даниила Кругового. Это второй гол Мусаева в РПЛ.