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Получивший паспорт РФ Рамирес из «Краснодара» прочитал стих на русском языке

6 июня 2021, 15:35
Кристиан Рамирес. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Кристиан Рамирес. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Краснодар» опубликовал у себя в Twitter видео, в котором защитник Кристиан Рамирес, получивший паспорт РФ, прочитал стихотворение на русском языке.

Рамирес прочитал стихотворение Сабира Абдулла «Выучи русский язык».

«Я уже давно учу ваш язык, и он очень сложный. Но он очень красиво звучит. На нем говорили великие писатели и ученые. Цените русский язык. Гордитесь им! С днем русского языка, друзья! Я рад быть гражданином России», — сказал в ролике Рамирес.

3 июня Рамирес сообщил, что получил российское гражданство. Эквадорец выступает за «быков» с 2017 года.

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