Получивший паспорт РФ Рамирес из «Краснодара» прочитал стих на русском языке

«Краснодар» опубликовал у себя в Twitter видео, в котором защитник Кристиан Рамирес, получивший паспорт РФ, прочитал стихотворение на русском языке.

Рамирес прочитал стихотворение Сабира Абдулла «Выучи русский язык».

«Я уже давно учу ваш язык, и он очень сложный. Но он очень красиво звучит. На нем говорили великие писатели и ученые. Цените русский язык. Гордитесь им! С днем русского языка, друзья! Я рад быть гражданином России», — сказал в ролике Рамирес.

Кристиан Рамирес празднует день русского языка ? Присоединяйтесь ?



? «Русское слово живёт на страницах

Мир окрыляющих пушкинских книг.

Русское слово — свободы зарница,

Выучи, выучи русский язык!»#КакойСегодняДень #ДеньРусскогоЯзыка #Рамирес pic.twitter.com/T3UA5V4cRk — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 6, 2021

3 июня Рамирес сообщил, что получил российское гражданство. Эквадорец выступает за «быков» с 2017 года.