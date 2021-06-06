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Sportnews: хорватский тренер Йеличич станет ассистентом Олича в ЦСКА

6 июня 2021, 14:29
Динко Йеличич.
Динко Йеличич.
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Хорватский тренер Динко Йеличич станет ассистентом Ивицы Олича в ЦСКА, сообщает Sportnews.hr.

По информации источника, 47-летний специалист покинул пост главного тренера клуба второго хорватского дивизиона «Кустошия» и в ближайшее время отправится в Москву для начала работы с красно-синими.

Ивица Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года. По итогам сезона-2020/21 армейцы заняли 6-е место в Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не попали в еврокубки.

Дополнительная информация:

https://sportnews.hr/index.php/2-hnl/2-hnl-seniori/3442-jelicic-olicev-pomocnik-u-cska-tolic-novi-trener-kustosije.html

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