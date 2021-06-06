Зарема Салихова: «За Руя тоже не переживайте, там весь клуб за него горой»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала, что в клубе все поддерживают нового главного тренера Руя Виторию.

«Итак, за сотрудников моих бояться не нужно. Они профи, решения принимают быстро. Иммунитет на долгие годы выработан. И за Руя тоже не переживайте, там весь клуб за него горой , решение все принимали практически единогласно. Как любил говорить Шамиль Газизов: «Гребут в одной лодке!», — написала Зарема в своем Telegram-канале.

Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая, в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она через «СЭ» объявила о своем выходе из совета директоров.