9 ноября, 12:22

Поле на «Солидарность Самара Арене» присыпали травой к матчу с «Зенитом»

Анастасия Пилипенко

Поле на «Солидарность Самара Арене» присыпали травой к матчу 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит», сообщил сайт Legalbet.

По информации источника, за два часа до начала игры можно было заметить проплешины. Некоторые из них были замаскированы травой, чтобы поле выглядело качественно на телевизионной трансляции.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что матч могли перенести в Санкт-Петербург из-за плохого состояния газона на стадионе в Самаре после форума «Россия — спортивная держава».

6 ноября в пресс-службе РПЛ сообщили «СЭ», что лига прорабатывает варианты решения ситуации. 7 ноября экспертная комиссия РПЛ признала поле пригодным для игры.

Матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом» начнется в 13:00 по московскому времени.

Стадион &laquo;Самара Арена&raquo;.Матч «Крылья» — «Зенит» все-таки пройдет в Самаре. А как же убитый газон?
Источник: Legalbet
  • Dron56

    Наверно присыпали крашенными опилками ? Нормально , мячик круглый катить будет.

    09.11.2025

  • AZ

    Если трава соответствующаая, веселый футбол будет)))

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    Солидарность можно присыпать, но нельзя растоптать.

    09.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    А Анечку присыпали пудрой.. Но она всё равно пургу несёт..

    09.11.2025

    • «Крылья» — «Зенит»: Жерсон, Глушенков и Луис Энрике сыграют с первых минут

    Бабаев — о бюджете ЦСКА: «Очень существенную часть клуб получает от букмекера»
