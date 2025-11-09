Поле на «Солидарность Самара Арене» присыпали травой к матчу с «Зенитом»

Поле на «Солидарность Самара Арене» присыпали травой к матчу 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит», сообщил сайт Legalbet.

По информации источника, за два часа до начала игры можно было заметить проплешины. Некоторые из них были замаскированы травой, чтобы поле выглядело качественно на телевизионной трансляции.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что матч могли перенести в Санкт-Петербург из-за плохого состояния газона на стадионе в Самаре после форума «Россия — спортивная держава».

6 ноября в пресс-службе РПЛ сообщили «СЭ», что лига прорабатывает варианты решения ситуации. 7 ноября экспертная комиссия РПЛ признала поле пригодным для игры.

Матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом» начнется в 13:00 по московскому времени.