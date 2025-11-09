«Крылья» — «Зенит»: Жерсон, Глушенков и Луис Энрике сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом» в 15-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Самаре. Начало — в 13.00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Евгеньев, Лепский, Чернов, Рассказов, Костанца, Бабкин, Ахметов, Олейников, Марин.

Запасные: Фролов, Кокарев, Божин, Витюгов, Сутормин, Рахманович, Баньяц, Савельев, Гайч, Игнатенко.

«Зенит»: Адамов, Алип, Дркушич, Нино, Мантуан, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Жерсон, Глушенков, Педро.

Запасные: Кержаков, Латышонок, Горшков, Эракович, Вега, Мостовой, Михайлов, Ерохин, Соболев, Лусиано.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.