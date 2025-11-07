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РПЛ: матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится в Самаре

Алина Савинова
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РПЛ сообщила, что матч 15-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит» состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Ранее появилась информация, что игра может быть перенесена из Самары, поскольку поле на домашней арене «Крыльев» после мероприятия в рамках форума «Россия — спортивная держава» оказалось в неудовлетворительном состоянии.

«Поверхность футбольного поля по своей плотности и устойчивости к разрыву пригодно для проведения матчей РПЛ и соответствует стандартам. Ждем всех болельщиков в Самаре на матче», — говорится в заявлении лиги.

Стадион &laquo;Солидарность Арена&raquo; в&nbsp;Самаре.В Самаре убили газон — там нельзя играть. Матч «Крылья» — «Зенит» под угрозой срыва

Матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом» пройдет 9 ноября и начнется в 13.00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/premierliga/36613
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ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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