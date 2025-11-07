РПЛ: матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится в Самаре

РПЛ сообщила, что матч 15-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит» состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Ранее появилась информация, что игра может быть перенесена из Самары, поскольку поле на домашней арене «Крыльев» после мероприятия в рамках форума «Россия — спортивная держава» оказалось в неудовлетворительном состоянии.

«Поверхность футбольного поля по своей плотности и устойчивости к разрыву пригодно для проведения матчей РПЛ и соответствует стандартам. Ждем всех болельщиков в Самаре на матче», — говорится в заявлении лиги.

Матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом» пройдет 9 ноября и начнется в 13.00 по московскому времени.