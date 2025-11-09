Футбол
9 ноября, 12:33

Бабаев — о бюджете ЦСКА: «Очень существенную часть клуб получает от букмекера»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном изменении в налогообложении деятельности букмекеров.

«Не настолько глубоко в теме в части того, насколько обращение федераций к Михаилу Мишустину может возыметь действие. Наверное, хорошо, что коллеги обратили внимание на это. Потому что ни для кого не секрет, что роль букмекеров в формировании доходной части бюджетов спорта, а не только футбола, огромна. И нужно отдать должное и коллегам, которые идут не только в те места, где популярно, но и в иные виды спорта, где для них это скорее меценатство, нежели какой-то коммерческий проект или рекламная схема. Поэтому хочется надеяться, что в правительстве услышат те доводы, которые будут приведены», — сказал Бабаев «СЭ».

Также генеральный директор ЦСКА выразил опасение, что финансирование букмекерами спорта снизится.

«По крайней мере то, что слышал я от коллег из букмекерских компаний, будет нанесен очень серьезный удар по финансированию спорта в целом. Будут вынуждены сокращать целый ряд проектов, другие виды спорта могут вообще остаться без внимания букмекеров, поэтому должен быть какой-то баланс, поскольку с одной стороны в моменте увеличится налогооблагаемая база, но через какое-то время за счет того, что компании будут вынуждены прекратить свою деятельность, налог будет даже меньше, чем было до введения изменений. Что касается ЦСКА, то очень существенную часть бюджета клуб получает от букмекера», — добавил Бабаев.

Ранее Минфин предложил с 1 января 2026 года установить налог для букмекеров в размере 5 процентов от принятых ставок. Также для букмекеров отменяется льгота по налогу на прибыль в размере 25 процентов.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Timka1401

    теперь понятно все с конями , они с буками все и решают , кто и как играть будет . позор !!!

    09.11.2025

  • руслан магомедов

    бабаяны-бубояны с гинеркой вам сцукам даже если дать весь золотой запас РФ вы его рассуете по карманам накупите всякой хрени, но хорошего хотя бы одного нападающего не купите, гандилы. Как вы играли с командой с 12 места это задница. Особенно обляка туебень.

    09.11.2025

  • Степочкин

    Сколько я видел разрушенных семей из-за этого говна... Не согласен с Бабаевым, есть другие пути.

    09.11.2025

  • Павел Заблоцкий

    А ставки у букмекеров это разве по православному?

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А кто ужинает Лешего, то что с ним делает?!

    09.11.2025

  • alex-ls

    и это правильно, букмекеры должны платить больше налогов. а не спонсировать закупку кучу легов и разогревать зп в РПЛ

    09.11.2025

  • Jean4

    Ну тоесть от тех, кто разводит лохов. По сути это деньги обманутых людей.

    09.11.2025

  • Леший

    Когда вижу на футболках рекламу букмекерских контор, возникает вопрос: а не влияют эти гаврики на результаты игр? Ведь кто ужинает девушку, тот её и танцует...

    09.11.2025

  • bvp

    Не хера кормить нахлебников, будут жить по средствам.

    09.11.2025

