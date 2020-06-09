Погребняк будет тренироваться индивидуально до 15 июня. Игрок переболел коронавирусом

Переболевший коронавирусной инфекцией нападающий «Урала» Павел Погребняк как минимум до конца недели будет тренироваться по индивидуальной программе, сообщает ТАСС.

22 мая «Урал» сообщил, что в ходе тестирования у 36-летнего Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция. Форвард был выписан из больницы 2 июня.

Погребняк выступает за «Урал» с 2018 года.