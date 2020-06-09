Погребняк будет тренироваться индивидуально до 15 июня. Игрок переболел коронавирусом
12:21
Переболевший коронавирусной инфекцией нападающий «Урала» Павел Погребняк как минимум до конца недели будет тренироваться по индивидуальной программе, сообщает ТАСС.
22 мая «Урал» сообщил, что в ходе тестирования у 36-летнего Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция. Форвард был выписан из больницы 2 июня.
Погребняк выступает за «Урал» с 2018 года.
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