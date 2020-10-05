Под каким номером Вендел будет играть в «Зените»?

Бразильский полузащитник Вендел при переходе в «Зенит» попросит игровой номер 37, под которым он выступал в своем предыдущем клубе «Спортинге». Об этом «СЭ» рассказал представитель хавбека Сесар Барбьери.

— Венделу нравится номер 37, — отметил Барбьери. — Если этот номер свободен, то возьмет его.

Сейчас в заявке сине-бело-голубых на чемпионат России этот номер занят полузащитником «Зенита-2» Вадимом Симутенковым (как известно, у «Зенита» и его второй команды сквозная заявка), но обычно в таких случаях футболисты дубля уступают игрокам основы.

Вендел подпишет контракт с «Зенитом» на пять лет. В ближайшие дни он прилетит в Санкт-Петербург. Ранее итальянский инсайдер Николо Скира сообщил, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Вендела прямо сейчас провожают в «Зенит» pic.twitter.com/RbPrCu8GhK — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) October 5, 2020

В прошлом сезоне чемпионата Португалии 23-летний бразилец провел 28 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. (Гоша Чернов)