Пивоваров сообщил, что вопрос финансирования клубов от госкорпораций вынесен в качестве поручения на Госсовете

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о взаимоотношениях со спонсорами.

— Президент РПЛ Александр Алаев говорил о том, что некоторые спонсоры после слов Федорищева обратились в клубы с просьбой о пересмотре контрактов. Обращались ли к вам?

— Взаимоотношения со спонсорами — наша коммерческая тайна. Как вы видите, «Динамо» активно в этом отношении, придерживается определенных коммерческих и сервисных подходов. На наш взгляд, «Динамо» взаимодействует со спонсорами довольно успешно. В ближайшем будущем, например, объявим об еще одном крупном соглашении. Но речь о другом — о финансировании от государственных корпораций. Этот вопрос вынесен в качестве поручения на Госсовете. Думаю, что в том числе об этом был комментарий про спонсоров.