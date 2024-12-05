Пивоваров: «Если есть 10 клубов — их надо перечислить, представить факты и начать расследование»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с коррупцией в российском футболе.

— Упомянуто 10 клубов. Это много.

— Однако клубы не были названы, кроме одного. Если есть 10 клубов — их надо перечислить, представить факты и начать расследование. Это было бы следующим правильным шагом, если мы хотим добиться каких-то реальных достижений, а не просто повышения рейтинга цитируемости, согласны?

— Хорошо бы назвать и 10 клубов, и того человека, который пришел попросить 36 миллионов рублей на судей.

— Наше футбольное сообщество довольно ограниченное, небольшое. Думаю, не на нашу аудиторию делаются все эти заявления. Или в основном не на нашу. Больше — для общественности.

— Но вообще вы могли бы представить, что в российском футболе такое может существовать? Все привыкли, что футбол белый, красивый и пушистый.

— Если факты есть, их необходимо расследовать, устанавливать виновных и принимать самые строгие меры. Одно дело — разговоры о том, что что-то где-то есть. Другое — реальные факты. Если проблема идентифицирована в футболе, ее надо лечить. Не пиариться за счет нее, а лечить. Если в этом необходима поддержка, мы готовы ее оказывать.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.