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Сегодня, 14:30

Пивоваров: «Если есть 10 клубов — их надо перечислить, представить факты и начать расследование»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Павел Пивоваров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с коррупцией в российском футболе.

— Упомянуто 10 клубов. Это много.

— Однако клубы не были названы, кроме одного. Если есть 10 клубов — их надо перечислить, представить факты и начать расследование. Это было бы следующим правильным шагом, если мы хотим добиться каких-то реальных достижений, а не просто повышения рейтинга цитируемости, согласны?

— Хорошо бы назвать и 10 клубов, и того человека, который пришел попросить 36 миллионов рублей на судей.

— Наше футбольное сообщество довольно ограниченное, небольшое. Думаю, не на нашу аудиторию делаются все эти заявления. Или в основном не на нашу. Больше — для общественности.

— Но вообще вы могли бы представить, что в российском футболе такое может существовать? Все привыкли, что футбол белый, красивый и пушистый.

— Если факты есть, их необходимо расследовать, устанавливать виновных и принимать самые строгие меры. Одно дело — разговоры о том, что что-то где-то есть. Другое — реальные факты. Если проблема идентифицирована в футболе, ее надо лечить. Не пиариться за счет нее, а лечить. Если в этом необходима поддержка, мы готовы ее оказывать.

Генеральный директор &laquo;Динамо&raquo; Павел Пивоваров. «Рост охватов не должен происходить в ущерб российскому футболу». Гендиректор «Динамо» — о клубе, агентах и последних скандалах в РПЛ

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Федорищев
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«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Материалы сюжета: Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
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В «Динамо» ответили на вопрос о кредите доверия к Личке
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30 тур
7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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