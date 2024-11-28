Алаев — о репутационных потерях: «Спонсоры начинают разговоры о том, чтобы пересмотреть условия контрактов»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

— Какие репутационные потери могут быть?

— Есть уже фактические примеры, к чему привели эти события. Спонсоры начинают разговоры о том, чтобы пересмотреть условия контрактов с клубами. Клубы называть не буду. Не говоря уже просто о репутационном ударе.

— Была ли доверенность у представителя, который выступал? Или это был просто человек с улицы.

— Все очень просто. Человек с улицы не может проникнуть сюда. Есть устав организации. Все клубы согласились предоставить ему слово. Он выступил. Документов доверенности выступления от лица клуба не было. Было озвучено, кто выступит от лица губернатора.

— Была ли возможность выслушать представителей судейского корпуса?

— Думаю, неизбежны различные форматы бесед. Но честно скажу, не знаю, в курсе ли, больше ли информации у представителей судейского корпуса. Все хотим дойти до логичного финала. Плохой или хороший, надо дойти до него. Если кто-то не прав, надо извиниться, либо наказать тех, кто виновен. Прошло не так много времени.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

Дарик Агаларов