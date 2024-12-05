В «Динамо» объяснили уменьшение количества футболистов агента Андреева в команде

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о работе агента Павла Андреева.

«Количество футболистов Павла Андреева в «Динамо» сильно сократилось за последние годы. Возможно, это связано с неким подходом, который выработан у нас в менеджменте. Детально мне бы не хотелось комментировать деятельность этого агента. Но если вы посмотрите на количество сделок, их регулярность и масштабность, вы можете понять, что агент довольно активен и обладает, в его понимании, большим количеством футбольных активов», — сказал Пивоваров.

2 декабря губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.