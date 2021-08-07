Писатель Минаев оценил Telegram-войну Заремы Салиховой с Поповым и вспомнил Старостина

Известный писатель и главный редактор российского издания журнала Esquire Сергей Минаев прокомментировал конфликт между Заремой Салиховой и Дмитрием Поповым.

«Когда Николай Петрович Старостин оказывался в зимнем манеже «Спартака», тренировавшиеся там дети шепотом передавали уважительное: «Дед, смотрите, дед приехал». В его присутствии хотелось встать и вытянуть руки по стойке смирно.

А сегодня, смотря на тонну вываливаемых скринов в каналах Попова и Салиховой хочется написать: «Бедный «Спартак», во что они тебя превратили. Какой адский стыд».

Интересно, Старостин где-то там наверху прикрывает лицо рукой или просто молчит?» — написал Минаев в своем Telegram-канале.

Попов подписал документы об уходе из «Спартака» в четверг, 5 августа. Причиной такого решения стали разногласия с акционером клуба по трансферным вопросам.

54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост. В пятницу, 6 августа, Попов создал канал в Telegram, в котором он публикует переписку с Салиховой.