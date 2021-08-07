«Спартак» проигрывает «Нижнему Новгороду» со счетом 0:2 после первого тайма
«Спартак» играет с «Нижним Новгородом» в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России. После первого тайма московская команда сенсационно проигрывает со счетом 0:2.
Гости забили два гола уже к 16-й минуте: точными ударами отметились защитники Кирилл Гоцук и Алексей Козлов.
Отметим, что эту встречу решил посетить новый главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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Bes
Давай Лёня вперед! Веди нас к столетию клуба. Кубок дель соль есть, матч юбилейный на красной площади сыграем! Отлично клубом управляешь 20 лет))
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Три с половиной матча, то есть семь таймов не можем забить с игры. Это позорище какое-то!
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Гантэр
Тренер Бенфики смотрит и его пробирает дрожь, что задумали коварные спартачи.
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Берегут силы перед"Бенфикой":jack_o_lantern::jack_o_lantern::jack_o_lantern:
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Гантэр
Если кто и спасет мясо,то это ныряющий дельфин. У Спартака отработана классная комбинация ,Соболев пробрасывает мяч в штрафную,вбегает туда и падает. Смотрится синхронно ,здорово. Уже один раз нырнул. А Кержаков молодец ,вот кого Гинер надо было тренером брать.
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allerc
Че-та ржу.
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Руй...ты тренуруй не тренируй, всё равно получиш...:smiley::smiley::smiley:
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