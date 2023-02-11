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Писарский — о голе, который у него отобрал Марин: «На его месте я бы также поступил, скорее всего»

Алина Савинова
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский ответил на вопрос о том, чем закончился его конфликт с полузащитником «Оренбурга» Джимми Марином из-за «украденного» гола.

«Если честно, я злился на него, но после свистка меня отпустило. Мы выиграли, а это — самое главное. С Марином после игры обнялись и посмеялись. Все остались в хороших отношениях. В игре я не совсем красиво себя повёл, но люди не знали всей ситуации после матча. В первые секунды после каких-то событий в жизни не всегда адекватно реагируешь, но потом время проходит. С тем же Марином просто повеселились потом. На месте Марина я бы также поступил, скорее всего. Так что никаких обид и недопониманий между нами не было», — приводит Metaratings.ru слова Писарского.

На 44-й минуте матча 15-го тура РПЛ «Оренбург» — «Факел» (4:1) Писарский отправил матч в ворота соперника, однако уже около ворот мяч задел и добил Марин.

В декабре Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Соглашение футболиста с самарским клубом рассчитано на три с половиной года.

Источник: https://metaratings.ru/news/skoree-vsego-ya-by-postupil-takzhe-pisarskii-o-gole-kotoryi-u-nego-otobral-marin-226949/
Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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