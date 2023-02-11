Кураньи: «Дзюба — топовый футболист, который принесет «Локомотиву» голы»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи прокомментировал переход форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».

— Почему Дзюба был так долго без клуба?

— Я не знаю, почему так получилось. Дзюба забивал много голов за свои команды, — цитирует Sport24 Кураньи. — Мне нравится Артем. Это топовый российский нападающий, который многие годы играл в РПЛ. На месте клубов я бы принимал решение быстрее. Да, Дзюбе 34 года, что нелегко. Однако если вы посмотрите на его последний сезон, то увидите, что он забивает. Если команде нужны голы, то они должны обратиться именно к Артему.

— Трансфер Дзюбы пойдет на пользу «Локомотиву»? Артем был месяц без тренировок и игровой практики.

— Ему нужно пару недель, чтобы вернуть прежнюю форму. У Дзюбы с этим не будет никаких проблем, у него отличные качества. Это топовый футболист, который принесет «Локомотиву» голы.

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.