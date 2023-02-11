Мостовой: «Планирую получать тренерскую лицензию, если кто-то поможет материально»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Разделяю ли я точку зрения, что российскому футболу пришел #####? Нет, не до такой степени. Не пришел. Интрига, как говорила Зарема, в том, что Александр Мостовой получит лицензию. Одна интрига — кто займет первое место. Догнать «Зенит» может не только «Спартак». Интрига-то есть», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Также бывший полузащитник заявил о желании получить тренерскую лизенцию.

«Планирую получать тренерскую лицензию. Если помогут. Материально, если кто-то поможет, ведь это большие деньги. За обучение надо заплатить около 1 миллиона рублей, а для меня это очень много. Будем искать спонсоров», — добавил он.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка. Второе место занимает «Спартак» (36 очков). «Ростов» идет третьим (35 очков).

Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года.