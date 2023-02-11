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Мостовой: «Планирую получать тренерскую лицензию, если кто-то поможет материально»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Разделяю ли я точку зрения, что российскому футболу пришел #####? Нет, не до такой степени. Не пришел. Интрига, как говорила Зарема, в том, что Александр Мостовой получит лицензию. Одна интрига — кто займет первое место. Догнать «Зенит» может не только «Спартак». Интрига-то есть», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Также бывший полузащитник заявил о желании получить тренерскую лизенцию.

«Планирую получать тренерскую лицензию. Если помогут. Материально, если кто-то поможет, ведь это большие деньги. За обучение надо заплатить около 1 миллиона рублей, а для меня это очень много. Будем искать спонсоров», — добавил он.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка. Второе место занимает «Спартак» (36 очков). «Ростов» идет третьим (35 очков).

Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-planiruyu-poluchat-trenerskuyu-litsenziyu-esli-kto-to-pomozhet-material-no/
Александр Мостовой
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

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Зенит

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